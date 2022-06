Poznejte život dravců, možná si budete moci nakrmit jejich mláďata

/FOGOGALERIE/ Jestli nevíte co začátkem prázdnin při prodlouženém víkendu, tak si můžete zarezervovat termín a vyrazit do Vavřince. František Adámek, který má odběrné místo ČSOP pro volné žijící zvířata v nouzi, se rozhodl vypsat ještě 5 dní pro prohlídky a ukázky dravců pro uzavřené skupinky osob. Ve dnech 2. až 6. července v časech od 9 do 10.30 hodin a od 13 do 14.30 hodin můžete zhlédnout chovná zařízení, chované dravce a sovy a také papoušky.

Dravci v akci z Vavřince. | Foto: archiv Františka Adámka