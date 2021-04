Stojíme před školou, kam jsi chodil. Jak ses tu cítil?

Mám pocit, že si většinou pamatuju, jak jsem se kde cítil, ale tady jsou to zvláštně odosobněné vzpomínky. Myslím si, že to byl trochu náraz a první stresy. Škola mi šla dobře. A sama. To znamená, že dlouhou dobu to byla nanejvýš nuda, ale nebyl to aspoň stres. Samozřejmě vyjma sociálního stresu – najednou jsi nucená být v kolektivu, a to nemusí být vždycky jednoduchý. A velký zlom byla čtvrtá třída, do té doby jsem se nikdy nemusel doma učit. Pak přišla angličtina a najednou jsem musel memorovat. A to byl velkej problém, protože jsem neměl vypěstovaný ten zvyk učit se a strašně mi to nešlo.

Co to bylo za rok?

Rok 1999. A najednou se máma musela učit se mnou, zkoušet mě. To pro mě bylo nepřirozený a ona tím byla vystresovaná, protože mi to nešlo. Nebyl jsem schopný se naladit na to, co se po mně chtělo. Pak se k tomu přidala i matika v pátém ročníku, kdy jsem přešel do matematické třídy.

Říkal jsi mi, že ti matika nešla. Proč jsi šel do matematické třídy?

To byl asi důvod, proč jsem šel i na gympl. Byl to příslib něčeho lepšího… Je to zvláštní, ale asi v tom byl nějaký druh ctižádosti. Něco jako: „Když se sem dostaneš, tak je to něco víc.“ Možná to opravdu bylo moje ego.

Cítil ses ve škole sám sebou?

To určitě ne, ale nebyl jsem si toho vůbec vědomý. Tou dobou potřebuješ nějak přežít a učíš se jako dítě žít podle těch druhých. První stresy jsem zažil už ve školce. Byl jsem jedináček a měl jsem dost nekonfliktní povahu, nebyl jsem zvyklej o cokoliv soupeřit. A najednou jsem se setkal s přetlačováním a manipulací. To mi všechno bylo strašně nesrozumitelný a neuměl jsem s tím vůbec zacházet. A pak ve škole mě stresovaly známky. Necítil jsem se komfortně ohledně toho, že nosím domů najednou i trojky.

Jak by sis přál, aby se proměnila škola?

Jedna věc je, co chybělo mně, a druhá věc, jak najít kompromis, který by byl přijatelný pro všechny…

Co chybělo tobě?

Svoboda? Harmonie? Naprosto elementární věci, které chybí světu na tolika místech. Ale tohle už samozřejmě není jenom otázka školy. Myslím si, že dítě by mělo ideálně vyrůstat v prostředí, kde budou uspokojené jeho základní potřeby. To neznamená nechat ho dělat si úplně, co chce, ale být pozorný a všímat si, k čemu přirozeně inklinuje. Zároveň si musíme přiznat, že řada problémů a psychických bloků vzniká už v prvních měsících a letech života, takže při vstupu do školy je v nás toho často už spoustu zabitého. Bylo by naivní si představovat, že škola může všechno zachránit. Ale v duševním vývoji člověka je to určitě podstatný faktor. Pokud je někdo v té vzácné pozici, že má v sobě nějakou jiskru, měli bychom ho podporovat právě v tom, k čemu ho to táhne. Ano, všeobecné vzdělání je potřeba, ale jeho funkci v reálném životě bych nepřeceňoval. Vezmu třeba příklad spalovacího motoru, o kterém jsme se podrobně učili ve fyzice. Vím, že bez něj auto nepojede. Ale už si vůbec nepamatuju, jak přesně to funguje. Chápu, že to je jeden z komponentů, díky kterým je auto pojízdné. Ale to je po pravdě všechno, co o tom potřebuju vědět. Jsou jiní lidé, kteří tomu rozumí, a když se mi auto rozbije, můžu se obrátit na ně.

A když jsi mluvil o té jiskře, měl jsi nějakou?

Měl. Místy ji někdo rozfoukával, místy hasil. Ale nechci, aby to znělo vyčítavě. Myslím si, že mě nikdo neomezoval záměrně. Lidé, kteří mě v dětství jakýmkoli způsobem formovali, prostě dělali, co jim úroveň jejich uvědomělosti umožňovala.

Jak se těšíš na to, že si sedneš s vedením třeba této školy k jednomu stolu a budeš v úplně jiné pozici?

Spíš to vidím v rovině méně formálních schůzek, v tom se cítím líp. Nepřicházím s nějakým praporem změny, který bych hrdě nesl nad hlavou. Myslím si, že změna je něco přirozeného, čemu se stejně nedá vyhnout. Svět se permanentně proměňuje. Včetně povinného vzdělávání, které je v dějinách lidstva a v naší zeměpisné šířce velmi mladý koncept. V řadě ohledů se systém za tu doby proměnil, zas tak zkostnatělý není. Když jsem dělal lektora ve skanzenu v Kouřimi, potkal jsem tam učitele, kteří vyprávěli, že ještě v 60. letech si museli sedět ve škole na rukou. Rovně jako pravítko.

A co je tedy podle tebe úkolem Eduzměny?

Eduzměna je podle mě katalyzátor. Změny, pro které uzrál čas, jde různým způsobem iniciovat, podpořit, urychlit…. Intuitivně bych řekl, že Eduzměna sem vstupuje z důvodu nějaké elementární připravenosti regionu. A připadá mi smysluplné to podpořit. Nevidím to tak dramaticky, že praštím pěstí do stolu a řeknu: „Já vám tady nesu změnu, která je potřeba.“ Vnímám to mnohem mírumilovněji.

Takže s čím sem vstoupíš?

Za sebe bych to vnímal jako přátelsky laděnou debatu, kde padnou otázky: Vyhovuje vám, jak pracujete? Máte pocit, že se to dělá nejlíp, jak je to možné? A pokud máte pocit, že by se to dalo dělat lépe, proč se to neděje? Můžeme s tím nějak pomoct? A tak dále.

Autor: Maritna Kopecká