Nejen uměním živ jest člověk, jak pravil kdysi dávno někdo chytrý, ale i prací. Spolky Pro Rataje a Klub Čtrnáctka zrealizovaly již druhý ročník akce Krásná Vyhlídka. Loni se úklid nepovedl díky onomu čínskému viru, letos bylo podmínkou účasti testování a roušky. A hlavně spousta elánu do práce, která je velmi nevděčná a hodně špinavá.

V rámci projektu Ukliďme Česko spolky Pro Rataje a Klub Čtrnáctka zrealizovaly již druhý ročník akce Krásná Vyhlídka. | Foto: Otýlie Suchá

"Sešlo se nás tentokrát 19, samozřejmě kromě houfu dětí, který všechny uklízečky a uklízeče cestou provázel. Většina účastníků byli noví spoluobčané ratajští, kteří se sem nastěhovali a kterým, na rozdíl od mnoha jiných, není vzhled Rataj nad Sázavou lhostejný. Devatenáct lidí. Je to hodně, nebo málo? Pohledem na rozsah prací je to tak akorát. Podle počtu obyvatel Rataj, Mirošovic a Malovid dohromady je to něco kolem 3 procent. Tedy ze samotných Rataj asi 5 %. Což docela jde. A těchto 5 % občanů z Rataj i odjinud, včetně chatařů z Vyhlídky, posbíralo přes 50 (padesát!) pytlů svinstev, která tam vyhazují naši další spoluobčané z blízka i z daleka.