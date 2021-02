Na březen jsme připravili dvě výstavy. První z nich má název Tondeo materiam a jejím autorem je Petr Písařík. Tento materiálový experimentátor využívá široké spektrum svých vizuálních prostředků v site-specific instalaci, vytvořené ve výstavním prostoru dlouhodobě sledujícím přesahy designu. Druhá z nich nese název Nejistý popud a prozkoumává genezi a transformaci tvorby absolventky pražské AVU Alžběty Josefy. Malířka se od realistického zobrazení podivných halucinogenních výjevů posouvá k svébytné technice „vymývání“ obrazů, usiluje o potlačení svého uměleckého gesta, což vede až k abstraktním kompozicím, zachycujícím jakési „otisky“ rozhraní a dějů za horizontem událostí.

Vernisáž obou výstav se uskuteční 20. března v omezeném režimu, pravděpodobně formou komorní akce, která bude k vidění on-line. Kurátorky výstav Adriana Primusová a Veronika Marešová slibují, že je určitě na co se těšit, a obě doufají, že veřejnost bude mít co nejdříve možnost zhlédnout výstavy osobně.

Dobrou kávu i gastronomické pochoutky si vychutnáte v kavárně oděné do nového hávu

V novém bude od jara i galerijní kavárna Café Fatal, která prochází intenzivní rekonstrukcí. Na návštěvníky bude čekat krásný prostor, zajímavé prostředí a příjemné posezení. Návštěvníci si od jara budou moci zpříjemnit chvíle v galerii dobrou kávou a gastronomickými pochoutkami!

Galerie získá novou vizuální identitu

Vedle nových výstav a způsobu, jak je předvést veřejnosti, řešíme v GASK také novou vizuální identitu. Ta by měla vzniknout ve spolupráci s grafickou agenturou, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení. Nová vizuální podoba by měla být výrazná, na první pohled rozpoznatelná a současně by měla lépe vystihovat poslání naší galerie a její celkovou činnost.

V novém kongresovém centru se bude i očkovat

Rekonstrukci prodělává také prostor bývalé jízdárny, kde bude od dubna nové kongresové centrum. Nově vzniklý multifunkční prostor bude sloužit pro kongresy a různé kulturní akce. Kolaudace by měla podle plánu proběhnout v dubnu a od 1. května by měl prostor posloužit občanům Kutnohorska jako očkovací centrum. Lidem, kteří se sem přijedou naočkovat, budou k dispozici parkovací místa na nádvoří, jež budou pod dohledem ostrahy.

Jestliže rádi fotíte, můžete se zapojit do naší fotosoutěže, která je právě v běhu. Pošlete nám fotografii zachycující, jak vidíte GASK prostřednictvím svého fotoaparátu nebo mobilního telefonu, a doplňte k ní vlastní název. 25. února vyhlásíme tři nejzdařilejší příspěvky, jež odměníme členstvím v programu Přítel GASK a dalšími cenami. Více informací o soutěži najdete ZDE.

