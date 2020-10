O titul Alej roku se uchází březová alej v Potěhách

Čtenář reportér





Už jen do úterý 27. října do 12 hodin můžete nominovat svá oblíbená stromořadí do ankety Alej roku. Z Kutnohorska je nominovaná březová alej U Nového rybníčka v Potěhách. Pro svého favorita můžete hlasovat od 3. listopadu do 7. ledna.

Březová alej v Potěhách. | Foto: archiv soutěže Alej roku