Díky jednoduchosti a bytelnosti zastavení se náklady na údržbu ročně pohybují v tisícových částkách. Tyto jsou hrazeny z různých zdrojů, ať již jsou to vlastní zdroje TJ Turista, Klubu českých turistů (především značení tras) nebo Města Kutná Hora jako tomu bylo v letošním roce, za což mu patří poděkování.

Nejčastějším poškozením jsou graffity rádoby umělců se sprejem. Utrhnout desku se silným plechem už znamená jistý výkon. Dobře zabetonované tyče se prakticky nedají ohnout, ale i to vandalům podařilo, a vytáhnout je ze země a zlikvidovat beze stopy se za dobu trvání stezky povedlo jen několikrát.

Vyhlídka na Chrám sv. Barbory v Kutné HořeZdroj: archiv TJ Turista Kutná Hora z.s. Během pětadvaceti let existence stezky se naplnily předpoklady o vandalismu a její údržba představuje nekonečnou sisyfovskou práci. Každoročně je nezbytné celou stezku projít (v současnosti proběhnout – poděkování patří maratónci i Štěpánu Kotrbovi) a zkontrolovat nejen jednotlivá zastavení s texty, ale i značení a průchodnost trasy. Poškozené nebo nečitelné texty vyměnit.

Projekt naučné trasy „Stříbrná stezka“ vznikl v polovině devadesátých let. Texty tabulí na téma středověkého dolování dodali Miloslav Mikuš a Petr Pauliš. Vlastní tabule zhotovili a jednotlivá zastavení vybudovali svépomocí členové odboru Klubu českých turistů Tělovýchovná jednota Turista Kutná Hora.

