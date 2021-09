Za velmi krásného počasí se v sobotu postavili milovníci horských kol na start Grand finále Talent Bike series 2021, kdy premiérově byli uděleny i tituly Mistra Středozemě. Jako první se na trať, která byla pozměněna především opačným směrem, než v předchozích závodech a doplněna o tři skoky z Europalet, postavila kategorie open žen a mužů.

Výtěžek z Talent bikes series jde na rehabilitaci Jakoubka Jandy. | Foto: archiv organizátorů

"Po jejich dojezdu pak naplno odstartoval program dětských a mládežnických kategorii a bylo opravdu na co koukat. Boje o titul a body do celkového pořadí byly do posledních metrů vyrovnané a nejen děti, ale i rodiče měli radost z podaných výkonů.