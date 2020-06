OBRAZEM: Barefoot baleríny jsou teď v módě

V RůznoRadosti v Čáslavi se pro velký zájem opět šily barefoot baleríny. Tentokrát dámy o hodinu přetáhly časové dispozice kurzu, ale stálo to za to. Z krásných botek se budou těšit dlouho. Na plánu je teď ušití sandálů huarache, také typ barefootek. Kurz lektoruje Kristýna Pazderková z kavárny Matky sobě v Kutné Hoře, která přijala pozvání přijet udělat kurz do sousední Čáslavi.