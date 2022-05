V sobotních ranních hodinách 23. dubna vykukovalo nesměle sluníčko, které dávalo tušit, že by mohl být jeden z dalších hezkých dubnových dnů. Možná také proto byla mezi seniory obce Hlásné Třebaně a Rovin při čekání na autobus veselá nálada. Organizaci zájezdu do ne příliš vzdálené Kutné Hory si vzali na starost Vladimír Dohnal a Lucie Batíková, ta nenechala nic náhodě a při nástupu do přistaveného autobusu si všechny přihlášené zájemce dle seznamu poctivě odškrtávala. Všichni se včas dostavili a autobus tak mohl vyjet dle harmonogramu.