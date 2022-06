"Když jsem uvažoval, zda tuto výstavu vůbec realizovat, byl jsem velmi dlouho na vážkách. Dělat si srandu z lidského utrpení? A pak jsem si vyhledal pár obrázků našich i zahraničních kreslířů. Úžasné, co bez jakéhokoli laciného odsouzení dokázali vytvořit! To nejsou jen kresby, to je kus filozofie… A byl jsem rozhodnutý. Výstava bude. Aby ožralá soldateska z východu viděla, co si o nich myslíme. Aby skončila svoji brutální totální válku, aby se k názvu Lidice nepřiřazovaly další názvy měst a vesnic. Třeba Buča nebo Mariupol. A také proto, aby na obou stranách přestali umírat sotva dospělí kluci a holky. Možná i budoucí kreslíři humoru."