"První podzimní vycházka mě zavedla na Kaňk. Listí na stromech žloutne a příroda začíná předvádět pestrou paletou barev. Ještě si počkáme, než se uloží k zimnímu spánku a do té doby se můžeme těšit pohledem na její podzimní proměny."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.