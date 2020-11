OBRAZEM: Kutnohorské památky truchlí za návštěvníky

Před stovkami let se Kutná Hora přetahovala s Prahou o to jaké město bude slavnější. Tento rok se to opakuje a je to závod o to jaké město bude mít více turistů. Jak Praha, tak i Kutná Hora jsou úplně vylidněny Turisti nechodí do měst kvůli koronaviru. Nádherné Kutnohorské památky truchlí stejně jako provozovatelé obchodů v centru.

Kutnohorské památky bez návštěvnického ruchu v době nouzového stavu. | Foto: Vojta Gallo