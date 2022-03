OBRAZEM: Marta Jandová a další. Umělci v Kladně zpívali pro Ukrajinu

Dům kultury Kladno byl dějištěm dalšího charitativního koncertu, tentokrát s názvem Kladno pro Ukrajinu. Veřejnost si tak mohla užít vystoupení třeba Marty Jandové, DJ Roxtara nebo Bohuše Matuše a dalších umělců. Jednalo se o uskupení Michal Prokop Trio, Vanua 2, Inflagranti, Wait, Jaroslav Bulsara Břeský frontman Prague Queen, Lucie revival Duo, String Ladies, Carpatia Castle, Filip Zoubek a The Blues Q, The Furnitures, Petra Hodka, Jaryho Taubera, Naty Kelešovou, Leonu Šenkovou, Jakub Noha Band, Denisu Langrovou, Luned Het nebo Jana Loňka a The Furnitures. Ti všichni zpívali bez nároku na honorář. Vstupné bylo dobrovolné, přičemž sto procent výtěžku putovalo na konto Charity Česká republika. Jak to na koncertu vypadalo? To si můžete prohlédnout díky fotkám, které nám zaslal Oto Pliz.

