V současné době na celém světě existuje pouze šest exemplářů vzducholodi Zeppelin New Technology. Hmotnost včetně plynu je asi 500 kg (v závislosti na množství plynu). Jako pohon je využívano nehořlavé helium.

Těm, kteří se v pátek 10. září v Kutné Hoře podívali kolem 10.45 hodin dopoledne na oblohu, se naskytl takovýto obraz. Věděli jste, že Zeppelin NT může vystoupat do nadmořské výšky až 3 000 metrů? Jeho obvyklá výška při vzduchoplavbě však činí jen zhruba 300 metrů nad povrchem.​

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.