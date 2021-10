Vernisáží zahájili v sobotu 2. října poslední letošní výstavu kresleného humoru v Ratajích nad Sázavou v Galerii Chodba. Hlavním aktérem byl Igor Ševčík, československý filmař, výtvarník, scénograf a v jedné osobě také velký rybář. Vše, kromě rybaření, dělal převážně v Československu. Jen za rybami jezdil třeba až do Mongolska. Bohužel, Igor celou akci ke svým sedmdesátým narozeninám mohl sledovat již jen od nebeskýho báru. Podle počasí, které jistě zařídil u svatého Petra, se mu vernisáž líbila.

Z vernisáže výstavy Igora Ševčíka k jeho nedožitým sedmdesátinám. | Foto: archiv organizátorů

"Zajímavé. V Klubu Čtrnáctka to byla již jednašedesátá výstava. Všechny jsme zahajovali před klubem, na chodníku z první poloviny minulého století, který dláždil legionář Lejnar se svým tchánem, panským kočím Filipem od Lichtenštejnů. A jenom na jedné vernisáži nám trochu sprchlo, bylo to někdy kolem desátého roku. To nás zahnalo pod střechu.