Cestu závodníkům značně ztížili místní dobrovolní hasiči, kteří se je za pomoci proudů vody snažili převrhnout nebo alespoň zpomalit. Bylo to odpoledne plné smíchu a dobré nálady.

Počasí objednané na letošní přejezd rybníku na čemkoliv vyšlo. Sluníčko pálilo jako o život a rybník na návsi v Onomyšli se začal plnit plavidly nevídaných tvarů. Celkem třináct plavidel, se zapojilo do soutěže o nejrychlejší čas, za který zdolají místní nevelký rybník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.