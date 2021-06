Pořadatelky Zuzana, Anna a Soňa Žáčkovy:

"Market jsme pořádaly podruhé a opět se povedl včetně počasí, které nám přálo. Teď si dáme chvíli pauzu, ale poté se vrhneme znovu na plánování dalšího dílu, který chceme uskutečnit na konci léta. To bude ještě hezké počasí a lidé se budou už zas vracet domů z letních výletů a dalekých cest.

Je to pro nás radost, když touto cestou můžeme podpořit ruční výrobu. Na našich fb stránkách se již lidé ozývají a píší nám v komentářích zpětnou vazbu na market. Zatím to jsou jen samé kladné zprávy, ve kterých můžeme vidět, že ruční výroby si neceníme jen my.

V organizaci marketu plánujeme pokračovat a pravidelně lidem nabízet akci, kde se všechna krása z blízkého i vzdáleného okolí spojí a nabídnout tak příležitost, jak strávit příjemný čas v doprovodu hudby od místních hudebníků na Palackého náměstí v Kutné Hoře."