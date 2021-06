Reálné ženy spolu s dalšími dobrovolníky se v sobotu 22. května opět chopily zahradního náčiní, aby navrátily zámeckému parku v Ratajích nad Sázavou jeho půvab.

Další část brigády v zámeckém parku v Ratajích nad Sázavou, kterou zorganizovaly Reálné ženy. | Foto: archiv spolku

"Přišlo dvanáct lidí plus dorost a šlo jim to skvěle. Byla bych samozřejmě ráda, kdyby se připojilo více lidí, uvítala bych mezi místními větší zájem o to, abychom žili v hezčím prostředí. Věřím, že na třetí pracovní setkání příští týden nás bude větší množství a půjde to rychleji. Další část čištění zeleně se uskuteční v sobotu 29. května."