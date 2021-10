Mnohým mimořádně nadaným dětem se v tomto světě nežije lehce. Často mají pocit, že prochází životem sami, okolí jim nerozumí a ani oni jemu. I proto je velmi důležité umět mimořádně nadané děti včas rozpoznat a poskytnout jim tolik potřebnou pomoc.

Predepremiéra filmu Ochránce s debatou v Kutné Hoře | Foto: Tým duševního zdraví pro děti a mládež

8. díl seriálu Ochránce s názvem „Ahoj tati“ se věnuje právě tomuto tématu. Ukazuje nám, jak tragicky může skončit příběh dítěte s mimořádným nadáním, které ve svém okolí nemá dostatečnou podporu. Připomíná světu, jak velkou roli v životě mladého člověka hrají kamarádi, rodiče a škola. Chlapec v tomto příběhu prochází životem v podstatě sám, jelikož ho škola vidí jako problémového žáka, přátele nemá a otec mu nerozumí. Jediný vztah má se svou matkou, které se ale nesvěřuje, jelikož má strach, že by mu zakázala jeho největší zálibu. Nejraději totiž tráví čas na vysokých komínech, odkud pozoruje ptáky a svět kolem něj. Paradoxně mu to dodává pocit bezpečí, protože vše, co se děje, je někde daleko pod ním. Pocit samoty a nepochopení ho ale nakonec dovede k rozhodnutí svůj život ukončit.