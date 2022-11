Jelikož „týmy duševního zdraví“ sídlí ve Zruči nad Sázavou a v Kutné Hoře, většina pořádaných akcí proběhla právě tam. Do Zruče dorazila o duševním zdraví s humorem promluvit herečka a komička Simona Babčáková, do Kutné Hory zase přijelo Divadlo 2na3 s unikátní metodou divadla utlačovaných, která může být nejen zábavná, ale také poučná a terapeutická pro herce i publikum. Týmy se v září aktivně zapojily do projektových dnů škol, ve kterých sídlí, ať už se jednalo o OPEN FEST v Základní škole Zruč nad Sázavou nebo adaptační den na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Na obou těchto školách pak v říjnu proběhly besedy pro děti s názvem „Zuřivec“ se zaměřením na téma prevence násilí v blízkých vztazích. Díky své mobilitě ale týmy vyrazily i do jiných škol v regionu, kde mimo jiné školily pedagogické sbory v problematice náročného chování žáků a deeskalačních technikách.