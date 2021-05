Paběnice, obec plná příběhů i historie….

Jaro zaťukalo na dveře. V současnosti, kdy jsou uzavřeny hrady, zámky vydejme se do přírody, nebo do míst se zajímavou historií. Jedním z nich jsou Paběnice, malá obec na Kutnohorsku. Asi nevíte, kde ji hledat? Najdete je 15 km jihovýchodně od Čáslavi. Co známe z její bohaté historie? Co vám říkají jména Eduard Viktora, Josef Beran, či hraběnka Eleonora z Kounic? Že jen pramálo? Tak mi dovolte malý výlet do Paběnic. Ty jsou připomínány již ve 13. století.

Vila, kterou Viktora postavil a kde nuceně pobýval arcibiskup Josef Beran spolu s dalšími dvěma biskupy 6 let. | Foto: Přemysl Votava