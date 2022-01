Cena je udělována za nejlepší projekty a realizace obnovy movitých i nemovitých věcí, které nemusejí nutně být kulturními památkami, jak je definuje zákon. Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, jako např. zámek, hrad, klášter, jejich areály, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby anebo třeba brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany i jiné umělecko-řemeslné předměty.

Památka roku 2021 - Oprava bašty u evangelického kostela v Čáslavi.Zdroj: Jan Valečka

Soutěž s uzavírkou na přihlašování památek k 31. lednu 2022 má dvě kategorie. V první se hodnotí malá rekonstrukce do dvou milionů korun bez DPH, ve druhé velká rekonstrukce převyšující tuto částku. Vítězové i držitelé druhého a třetího místa obdrží finanční odměnu, stejně tak jako vítěz krajských kol v obou kategoriích. Přihlašovací formulář je spolu s podmínkami soutěže k dispozici na webových stránkách sdružení – www.historickasidla.cz.

Po rekonstrukci je památka skvělým místem pro setkávání

Za rok 2020 se ze středočeských počinů v první kategorii na prvním místě umístila oprava bašty evangelického kostela v Čáslavi. Její náročné opravě předcházela demolice přístavků, které na ni byly téměř nalepeny. Po rozsáhlé rekonstrukci se památka stala skvělým místem pro setkávání. V kategorii větších rekonstrukcí se na třetím místě umístila obnova teras a parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře. Ten je dnes velmi oblíbeným místem pro místní i návštěvníky města. Tvoří ho Pacákovy sady, Breüerovy sada a terasy pod arciděkanstvím.

Soutěž Památka roku ukazuje, že historie může být citlivě propojována se současností. „My jsme samozřejmě rádi, že se nejvyšších ocenění dostalo i středočeským objektům a věříme, že se tak stane i v dalším ročníku, kdy se budou hodnotit rekonstruované památky roku 2021. Vždyť střední Čechy jsou doslova pokladnicí, co se památek týče. Vyzýváme proto středočeské kandidáty, aby se do soutěže zapojili. Čas na to mají do konce ledna,“ dodává Jakub Kulhánek, vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu.

Linda Dlouhá