Spolek přátel Mirka Jiřišty v Kutné Hoře uspořádá 2. Vzpomínkový večer na tohoto skvělého člověka a muzikanta v hudebním pořadu "Za rok se vrátím", který budou uvádět Jaroslava Vágnerová a Aleš Čermák v Tylově divadle v Kutné Hoře v úterý dne 4. února od 19.00 hodin. Vystoupí skupiny Laura Slávka Ryšánka, Lária Romana Šafra a muzikanti a zpěváci Mirka Jiřišty.

Zesnulý muzikant Mirek Jiřišta. | Foto: Karel Novotný

Vstupenky v předprodeji lze zakoupit v pokladně Tylova divadla vždy od pondělí do pátku od 10 do 13 hodin a od 14 do 16 hodin, nebo je možnost si lístky zamluvit na telefonním čísle 327 562 844.