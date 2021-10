Čas dýní

Nejen vína, ale i dýní je čas,

těch oranžových melounů,

co zkrášlují naší duši.

Ať jsou malé nebo velké,

oranžové či zelené,

zahleděné do našich očí,

s melírem i jednobarevné.

Hrají nám do noty,

jen tak bez cimbálu,

když na dvorku hrajeme

kolem nich života čáru.