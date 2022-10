Pro letošní rok se na zámku Kačina rozhodli vyjít vstříc svým návštěvníkům. Od středy 26. do neděle 30. října pro vás otevřeli všechny prohlídkové okruhy. Od 9 do 17 hodin můžete navštívit Vámi oblíbené expozice a výstavy, zámecké interiéry, oranžerii i Chotkovskou knihovnu. Na státní svátek 28. října je navíc vstupné do zámku zdarma. Přijďte objevit podzimní kouzlo Kačiny.