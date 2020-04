Přes 600 roušek ušily pracovnice Prostoru plus a rozdaly je potřebným

/FOTOGALERIE/ Osmdesát roušek darovaly pracovnice sdružení Prostor plus z Kolína do nemocnice v Kutné Hoře, 100 roušek do kolínské prodejny Tesco, 110 roušek pro policisty a lékaře do Oblastní nemocnice v Kolíně. A vyzývají také ostatní: Nebojte se říci si o pomoc.

Šití roušek v obecně prospěšné společnosti Prostor plus. | Foto: archiv sdružení