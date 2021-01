Narodil se v Přibyslavi a jak to většinou bývá v chudé rolnické rodině s pěti staršími sourozenci. Po vzoru staršího bratra Jana vystudoval nejdříve církevní gymnázium a potom i kněžský seminář. Vysvěcen byl v roce 1939 a postupně působil jako kaplan ve farnostech Hořice, Kutná Hora a Náchod. Po složení zkoušek na faráře nastoupil již jako kněz do farnosti Nový Hrádek.

Po 2.světové válce úzce spolupracoval se svým bratrem knězem Janem Filipem. Výsledkem jejich spolupráce bylo několik divadelních her, které se hrály i v zahraničí. Z dalšího to potom bylo vytvoření slovníku esperanta a překlad národních písní do tohoto jazyka. Kolem roku 1948 ve svých kázáních vysvětloval škodlivost komunizmu pro vývoj lidské společnosti. Zajímavý je i jeho příběh, jak s pomocí farníků nemusel nastoupit ve 40-ti letech vojenskou základní službu a to tak, že neřekl v té situaci ani jedno nepravdivé slovo. Na vojenskou základní službu v tomto věku nastoupil jeho spolužák ze semináře a současně jeho předchůdce ve farnosti Červené Janovice farář Josef Čáp.

Jeho velký vliv na lidi a zejména mládež nezůstal dlouho bez povšimnutí tehdejších představitelů moci a ideologů třídního boje proti církvi a proto byl v roce 1957 přeložen do farnosti Červené Janovice.

V naší farnosti si brzo získal důvěru farníků ale i těch, kteří do kostela nechodili, ale také respekt ideologických odpůrců. Velmi dobře rozpoznal důvody některých farníků, že nechodí do kostela proto, aby neměli problémy v zaměstnání a u dětí vystudovat alespoň střední školu.

Mimo kostel byl mezi svými spoluobčany. Na vyhlášené brigády nastupoval jako první. Na svoji kameru zaznamenával pro historii život na venkově a udělal řadu snímků spoluobčanů pro diaprojektor. Po delší době to lidem promítal a tak připomínal tváře těch, kteří tu mezi námi již nebyli.

Neznal slovo dovolená

K jeho zásluze patří jeho starost o opravy všech tří kostelů a fary. To bylo v době, kdy náklady na opravy byly hlavně ze sbírek farníků a jak jsme se i později dozvěděli tak na to přispěl pan děkan Filip téměř všemi svými penězi ale i penězi svých blízkých. Dále potom to byla dobrovolná práce občanů i některých řemeslníků.

Patřil mezi generaci kněží, kteří neznali slovo dovolená. Mezi jeho spolužáky v semináři byl umučený kněz z Číhoště Josef Toufar. Jeho dobrý přítel byl Želivský opat Vít Tajovský. Jeho duchovní služby si velice vážil pan arcibiskup Karel Otčenášek, který několikrát navštívil naší farnost a jmenoval pana děkana Filipa čestným kanovníkem.

V naší farnosti Červené Janovice sloužil 38 let aktivně a dalších 5 let sloužil mše ve filiálním kostele v Petrovicích I. Poslední mši sloužil 1.ledna 2001 a zemřel 22.ledna 2001.

K jeho největším odkazům patří to co tu pro nás zanechal v duchovní činnosti, jeho slova útěchy při našich životních těžkostech a to i v období, když byl sám nemocný. Dokázal slova víry dobře interpretovat na tehdejší vývoj společnosti a vztahy mezi lidmi. Poděkování patří za slova naděje v době tuhé normalizace po roce 1970.

Celým svým životem nám dával najevo, že je tu pro nás. To potvrdil i tím, že si zvolil poslední místo odpočinku v naší farnosti. Při návštěvě jeho hrobu nám jeho nápis „ Bůh je láska „ připomíná proč jsme tu na tomto světě.

Autor: František Nešpor

