Dovolte mi zde mou menší úvahu. Nechytejte mne prosím za slovo. Most totiž leží na tzv. Libické obchodní stezce, která datuje svůj vznik do 11.století. To je pro zrod mostu důležité datum. Most tedy zcela reálně pamatuje dobu z konce 12. století, či počátku 13.století, tedy z období vlády Přemysla Otakara I. (1197 – 1233), či Václava I (1230 – 1253). Za jejich vlády probíhala kolonizace krajiny a vznikala královská města. V českých zemí se rozvíjí těžba stříbra, zejména v Jihlavě či Kutné Hoře. Vznikají kláštery, budují se hrady, vznikají města, země bohatne. České království prožívá v té době rozkvět, tedy i stavební rozvoj. Vznikají nové obchodní cesty a k nim patří i kamenné mosty. A zde je časové místo zrodu našeho mostu.

Jak jsem uvedl v úvodu, most leží na tzv. Libické stezce z 11.století, která byla živou obchodní spojnicí mezi Čechy a Moravou. Procházela Čáslaví, Žleby, Kamennými Mosty a dále přes Kněžice, Vilémov, Libici n/Doubravou, Ždírec n/Doubravou, Žďár n/Sázavou, Velké Meziříčí a pokračovala dále směrem na Moravu. V době výstavby mostu, stezka spojovala i nedaleký hrad Žleby a významný benediktinský klášter Vilémov, to vše zvyšovalo jeho význam. A zde je možná datum zrodu tohoto mostu, v souvislosti s budováním této obchodní stezky. Rozmach a význam stezky gradoval koncem druhé poloviny 12. století.

Naučná stezka v Kamenných Mostech.Zdroj: archiv Přemysla Otavy



Nyní k samému mostu. Náš tříobloukový most není žádným stavebním drobečkem, jeho délka je kolem 45metrů, samotná šířka mostu je až 9m, šířka vozovky 5,5m. Ve své době to muselo být velké stavební dílo, které překlenulo vodní tok Hostačovky a několika dalších vodních toků. Jistě nešlo o lacinou záležitost, most byl proto významnou zakázkou pro zkušenou stavební huť. Stavba musela vzniknout nejspíše z popudu královské moci. Přibližně o 150 let později stavěný písecký Kamenný most má délku 100m… Libická stezka byla po staletí značně obchodně, ale i vojensky využívána, proto byly budovány i tyto, tak stavebně náročné stavby. Ve 14.století Libická stezka a tudíž i náš most ztrácely na významu, začal růst význam tzv. Haberské stezky. Tedy stezky nám již známé, to je dnešní silnice z Čáslavi, na Havlíčkův Brod, Jihlavu a Znojmo.



Vraťme se ještě k našemu mostu zpětným pohledem. Most se stal pozorovatelem dějinných událostí. zasněme se s ním do dávné minulosti. Slyšíme klapot podkov koní po kamenném mostu. Po mostě drnčí těžké formanské vozy obchodníků, ale i lehké a rychlé kočáry vrchnosti, honosné kočáry panovníků, kráčí přes něj královská i císařská vojska. Přes most jdou nevolníci cestou z roboty na robotu, tak jako sedláci se svými selskými povozy. Se zpěvem pochodují přes něj vojska husitská, panská, křižácká, později i vojska českých stavů. Přes most kráčeli zvesela svatebčané, za rakví šly pohřební průvody. Most byl svědkem slávy i ponížení. Viděl jásající občany při vzniku svobodného Československa, viděl ale i slzy v době ponížení, kdy přes něj pochodovala vojska wehrmachtu. Přes most hrčely traktory, velká nákladní auta s úrodou, most ztrácel každým rokem na významu i kráse, často byl zraňován. Přesto přežíval skoro zázrakem, byl zapomenutý, zázrakem to ale přežil, neopustil své obyvatele, sloužil jim ! Ti jej každý den zrakem hladili. Most patřil k vesnici, ta po staletí má jeho jméno, tedy Kamenné Mosty. Mnozí se za něj asi i modlili, proto přišel zázrak.

Jak vypadalo štěstí, které se na most usmálo?



Pár řádek nakonec. Bylo to jako v té pohádce, všechno dobře dopadlo. I na ten zapomenutý most pod Železnými horami se v roce 2000 usmálo štěstí. „Přimluvili se za něj, bylo jim ho líto, proto napsali „poníženou supliku“. Ministerstvo kultury ČR jednalo a rozhodlo, most prohlásilo 16. listopadu 2020 kulturní památkou. Na mostě se objevila bronzová cedulk. Trvalo ještě dalších 17 let, než úsilí místních obyvatel a obce, tak i příznivců této památky vedlo k tomu, že most se dočkal rekonstrukce. V roce 2017 přijeli stavbaři a most se začal probouzet do nové krásy. Na konci srpna 2018 šli občané most opět pohladit. Místní i přespolní. Cvakali fotoaparáty, lidé se zdravili, usmívali, hladili kámen, přišel i pan starosta, všichni měli radost.

Radovali s námi i ti, co se té opravy a slávy nedožili. Most se probudil do nového života. Přicházejí turisté i milovníci historie. Obdivují odkaz předků. Okolí mostu je upravené, důstojné významu této památky. Před několika měsíci přibyla informační tabule o historii toho středověkého mostu. Pokud ještě nejste unaveni, můžete pokračovat proti proudu Hostačovky, po nově upravené silnici do Hostačova. Již po pár kilometrech minete Hostačovský rybník a jste v cíli cesty, u zámku Hostačov - zde je nyní hotel s restaurací - a pokud síly zbývají, je možno dojít či dojet do Golčova Jeníkova.



Na závěr omluva. Památkářům a historikům se omlouvám za možné historické nepřesnosti. Rád se také mostu omluvím, pokud jsem mu nějaký ten rok přidal. Po tom mostě chodili před staletími i moji předkové, hladili pohledem tento most. Přejme mu další stovky let života, přijďte ho také pohladit! Rádi se s ním chlubíme, jak sousedům, přespolním, tak i vzácným hostům. Na začátku loňského prosince jsme jej viděli i v Toulavé kameře ČT, takový je to pašák! Jen prosíme společně s mostem Zastupitelstvo obce Žleby o nějakou tu lavičku a stoleček pro unavené turisty.



Autor: Přemysl Votava