Psí bar i chytání piškotků. To a mnoho dalšího čeká vaše miláčky na Pejskijádě

Čtenář reportér





Soutěže a výstavy všech psích plemen a voříšků, to je Vinařská Pejskijáda, které druhý ročník se uskuteční 15. května. Soutěžit můžete v šesti disciplínách: výstava, překážkový běh, hledání pamlsků, zručnost, chytání piškotků, ukaž, co s pejskem umíš. Vše je rozděleno do tří výškových kategorií.

Z Vinařské Pejskijády 2020. | Foto: Kamila Hejhalová