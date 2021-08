Provádíme udržovací řez peckovin, pokud jsme jej neprovedli během sklizně. Snažíme se řez stihnout do konce měsíce. Pozdější termín řezu by přispíval ke zhoršenému hojení ran a případné tvorbě klejotoku. Při hlavním řezu dbáme na zásady a důkladně uplatňujeme techniku Zahnova řezu.

Aby okrasné rostliny vyzrály a dobře se připravily na příchod zimy, omezíme přihnojování dusíkem, naopak je nutné použít hnojiva s větším obsahem draslíku a fosforu. Od poloviny srpna je vhodné začít s výsadbou jehličnanů a stálezelených listnáčů. Dbáme na to, abychom co nejvíce zachovali nepoškozený kořenový bal. Vysazené rostliny přistíníme bílou netkanou textilií a pravidelně zavlažujeme.

Jednou plodící maliníky jsou již sklizené, a tak odstraníme odplozené výhony těsně u země, pokud jsme to neudělali již dříve. Novým letorostům tak vytvoříme prostor pro zdravý růst. Neplatí to však u remontantních odrůd, ty plodí na letorostech až do podzimu.

Althanova renklóda je kvalitní odrůdou českého původu s bujným růstem a široce kulovitými korunami, je cizosprašná. Pro dobrou plodnost je nutné při dokvétání stromy ošetřit proti pilatkám. Stromy středně pozdně vstupují do plodnosti, potom však plodí dosti bohatě a pravidelně. Jsou středně odolné proti zimním mrazům, vůči šarce tolerantní. Za deštivého počasí trpí moniliózou a praskáním plodů. Plody jsou o průměrné hmotnosti 40 gramů, kulovité, dužnina je oranžově žlutá, pevná a dosti šťavnatá, dobře odlučitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá až nasládlá, aromatická. Sklizeň se provádí od poloviny srpna.

Sklízíme fazole ze suchých lusků. Jestliže je chceme uchovat do příštího roku pro výsev, dáme je asi na dva dny do mrazničky, aby zahynuly případné larvy zrnokaza fazolového.

Autor: Petr Kumšta