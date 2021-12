Rybíz koření velmi mělce, proto by měl mít na zimu dobrou peřinu. Než začne tuhá zima, zkontrolujeme, jestli nastýlku, kterou jsme mu rozprostřeli nad kořeny nerozhrabali ptáci nebo kočky. Pokud ano, nahrňte ji zpět nebo přihoďte kolem keře pár lopat kompostu. Stejným způsobem se postarejte i o angrešt a další drobné ovoce.

Za bezmrazých dní v rukavicích odebíráme rouby peckovin. Rouby stříháme zásadně ze zdravých stromů, u kterých nehrozí přenos virové nebo fytoplazmové infekce. Po odebrání rouby svážeme a důkladně označíme danou odrůdou. Rouby následně uchováváme ve vlhkém sklepě zapíchnuté třeba ve kbelíku s vlhkým pískem. Jestliže takové prostory nemáme, lze rouby uchovat ve stínu na severní straně budovy. Dbáme na to, aby rouby během skladování nezaschly či nezplesnivěly.

Začínáme s prořezáváním starších jabloní a hrušní, zmlazujeme rybízy a angrešty pokud víme, že bychom to nestihli na jaře, a pokud není víc než -5 °C. Řez mladých, bujně rostoucích jádrovin raději odložíme na jaro a peckoviny řežeme zásadně v době květu, v zimě bychom peckovinám způsobili klejotok.

Připravujeme zeminu pro pařeniště a zakládáme na novou. Zrání trvá rok a zemina se skládá z hovězího hnoje, rašeliny a úrodné zahradní zeminy. Můžeme přidat rohovou nebo kostní moučku, draselnou sůl a superfosfát. Během roku směs přehazujeme a vlhčíme zákvasem z bylin nebo vodou.

Prosinec je ideálním obdobím pro výsevy muškátů. Pokud stihneme výsevy ještě před Vánocemi, můžeme se kvetoucími rostlinami chlubit již zjara. Vyséváme do speciálně připraveného substrátu, který musí být velmi jemný. Nejčastější chybou, které se zahrádkáři dopouštějí, je hloubka výsevu. Poměrně velké semeno muškátu vyséváme do hloubky pouze asi 2 až 3 mm. Semena klíčí při teplotě kolem 20 °C dosti rychle, většinou do 5 dnů po zasetí.

Autor: Petr Kumšta

