Reálným ženám se v sobotu 29. května déšť vyhnul a tak mohlo deset vytrvalých dobrovolníků pokračovat v práci na úpravě zámeckého parku v Ratajích nad Sázavou. Na třetím pracovním setkání bylo v plánu osazování, tvarování keřů a opět čištění a plení.

Reálné ženy se už potřetí pustily do uklízení zámeckého parku v Ratajích nad Sázavou. | Foto: Jiřina Koseková

Pokud se počet brigádníků nebude ztenčovat, tak za tři týdny by mohlo být jejich úsilí završeno a to i díky spolku Pro Rataje, který se do úprav zapojil také.