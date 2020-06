Redaktoři vaří: Cizrnové kung-pao

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Cizrnové kung pao | Foto: Deník/ Jana Káninská

Webeditorka Jana Káninská: Cizrnové kung-pao Ingredience: 400 gramů cizrny, dvě mrkve, půlku cibule, tři menší papriky různobarevné, kousek pórku, cuketa, tři stroužky česneku, kousek zázvoru, olej, arašídy. Na marinádu: 5 lžic kvalitní sojové omáčky, lžíci umeocta, lžíci balsamikového octa (nahradit lze i citrónovou šťavou nebo jiným octem), lžička cukru, trochu soli a škrobu na zahuštění, podle chuti chilli. Postup: Cizrnu přes noc namočíme, pak uvaříme do měkka a namočíme v připravené marinádě. Máčet čím déle tím lépe. Na pánvi na oleji pak osmahneme cibuli nakrájenou na tenké kmínky, nakrájený česnek, zázvor a mrkev na proužky, později přidáme i papriky a cuketu, nakonec pórek. Zeleninu neupravujeme dlouho, měla by zůstat křupavá. Podle chuti - asi 10 minut. Pak vmícháme cizrnu i s marinádou a prohřejeme. Nakonec můžeme přidat ještě pražené arašídy. Pokud máte členy domácnosti, kteří se neobejdou bez masa, můžete jim to servírovat jako přílohu k opečenému kuřeti.

Autor: Redakce