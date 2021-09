Na email info@talent-bike.cz je nutno poslat jméno a příjmení, datum narození kategorii a team.

Prezentace je od 13. hodiny, minimálně hodinu před startem každé kategorie.

Startovné: děti, žáci, kadeti a junioři 60 korun, ženy a muži zaplatí 90 korun.

Program:

14:00 – start kategorie Open muži a ženy

14:50 – start junioři a kadeti

14:55 – start juniorky a kadetky

15:30 – start Žáci a zákyně starší ( 2 minuty interval )

16:15 – start Žáci a žákyně mladší ( 2 minuty interval )

16:30 – start Holky 9 – 10 a 7 – 8 let ( 2 minuty interval )

16:40 – start Kluci 9 – 10 a 7- 8 let ( 2 minuty interval )

16:50 - start Kluci – holky 5 – 6 let

Odstrkovadla startují od sedmnácté hodiny.

Pořadatel má právo časy posunout dle množství závodníků v kategoriích. Bude vyhlášeno vždy předem. Doprovodný program pro děti a rodiče bude zajištěn.

Ivan Sova