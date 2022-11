Retro: Byla to taková krásná cela a byla celá Sametová. Připomeňme si revoluci!

Je tomu již 33 let, co padl komunistický režim, a po desítkách let se tak mohli obyvatelé tehdejšího Československa svobodně nadechnout. Ti starší mají vzpomínky na tuto přelomovou událost stále v živé paměti, ti mladší si ji připomínají ze vzpomínek pamětníků nebo dobových materiálů. Vraťte se do doby Sametové revoluce spolu s námi, a to prostřednictvím galerie snímků z celých středních Čech.

Sametová revoluce v Kutné Hoře na podzim roku 1989. | Foto: archiv Českého muzea stříbra