Za svého života vytvořil Václav Víšek rozsáhlou sbírku srovnávacích fotografií, mezi jinými i Kutné Hory, její neznámějších míst, objektů a památek. Připomeňte si toto město ze starých dob a zkuste najít rozdíly a změny, které se odehrály v běhu času.

Kutná Hora - kaple nejsvětější Trojice | Foto: archiv Václava Víška

"Překulil se Silvestr, lyžaři nadávají, já se tiše raduji, raději ne před sněhumilnými. Že není normální počasí? Co to je normální? V listopadu jsem tu nechal rozdělané srovnání města krásného. Brzy nato jsem sem přijel znovu, byl mráz a krásné slunce. Užil jsem si nádherné Kutné Hory na plný pecky. Užíval si zjevně i můj malinký foťák, už ve vlaku jsem objevil, že jedu domů téměř s ničím. Snad jen oběd byl dobrý. Musím sem ještě jednou! Povedlo se mi hned po Novém roce. Dokonce jsem mezitím zjistil, že do Kutné Hory zajíždí pražská městská doprava.