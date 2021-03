Rozkuchaný balíček k MDŽ nenašel pochopení

Zdá se, že svátek žen, který každoročně připadá na osmý březen, se pomalu zase vrací zpátky, zejména co se komerce týče. Za tzv. totality se Mezinárodní den žen u nás snad i povinně slavil zleva zprava včetně různých odborářských oslav či merend. Takže to často vypadalo, že je to spíše svátek pro muže než pro ženy.

Květy, MDŽ. Ilustrační foto | Foto: archiv Pavla Kyseláka