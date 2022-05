V sobotu 14. května to v Ratajích žilo již od rána. U rybníčku se setkali příznivci Petrova cechu všech věkových kategorií, ale hlavními byli ti nejmladší. Rybníček byl obležený ze všech stran. Vždyť se sešlo 21 účastníků společně s doprovodem a to už je slušné číslo. Hladina byla posetá splávky a první šťastlivci měli své první úlovky. Závodilo se na dvě kola, každé po hodině a půl. Aby závodníci s doprovodem nepadli hladem a žízní, o to se postaral Milan Kopecký, který nabídl hladovým výborné klobásy a ještě lepší uzenou krkovici, k pití pro drobotinu limonády a pro doprovod točené pivo, kávu a pro řidiče nealko pivo.