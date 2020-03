Více než hodinu potom hovořil na různá témata, týkající se například vlivu určitých států, dále řekl, že reakce některých komentátorů, novinářů, případně zástupců určitých politických stran, vyjadřujících pochybnosti o osvobození Osvětimi, Rudou armádou, stejně tak nepřiměřené reakce některých pražských zastupitelů a řeporyjského starosty Pavla Novotného na pomník maršála Koněva na Praze 6 jsou v poslední době špatným trendem. Zmínil se o občanské válce v Jugoslávii a také o uznání Kosova.

K Evropské unii řekl, že by nechtěl, abychom byli další spolkovou zemí Německa, ale ani satelitem Číny nebo Ruska. Zmínil se o USA a o politice prezidenta Donalda Trumpa směrem k ostatním státům s tím, že Spojené státy americké nejsou ochotny dále přispívat do NATO. To by si podle něj měly zabezpečit členské státy samy. Zajímavostí byla informace, že Trumpa s Putinem spojuje společný cíl a tím je konec EU.

K publiku se obrátil s otázkou, zda si myslí, že je Rusko hrozbou. Jeden z návštěvníků odpověděl, že je. Generál Šándor uvedl, že Rusko není vojenskou hrozbou, ale je bezpečnostní hrozbou. Upozornil, že média nepřináší vždy pravdivé informace. Podle inženýra Šándora na to má vliv vlastník a je třeba si dohledávat a ověřovat informace z více zdrojů.

Samotná přednáška trvala asi hodinu, pak začala diskuze, během které se ještě točila témata kolem migrační krize a obav z nekontrolovaného přísunu migrantů. Ty v současnosti nezvládají země od českých hranic na západ. Šándor řekl, že nikdo nemá právo na azyl a my jsme nikdy neměli kolonie.

Reagoval rovněž na dotaz ohledně držení zbraní a ke zbrojnímu zákonu. Také odpovídal na témata z jeho třetí knihy - Planeta země, kruté místo k žití. K dotazu, zda by nechtěl vstoupit do politiky, odpověděl, že nemá zájem. Zmínil se také o nebezpečí na sociálních sitích.

Na konci zajímavé besedy byla autogramiáda knih 'Čeká nás pohroma?', 'Jak přežít nejen teroristický útok' a zatím poslední knihy 'Planeta země, kruté místo k žití', které si na místě zájemci mohli zakoupit a případně položit soukromně další dotazy.

Závěrem je třeba poděkovat za úspěšnou akci. Mezi občany z Uhlířských Janovic a okolí byl o ni velký zájem, za který by se nemuselo stydět ani větší sídlo. Poděkování patří knihovnici Renatě Bartákové, se kterou jsem akci po celou dobu organizačně připravovala, rovněž jejímu manželovi - starostovi města Petru Bartákovi a dalším, kteří se pak na akci v den konání podíleli.

Anna Holubová