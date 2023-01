V pořadí tělocvičných jednot je na prvním místě Sokol Pražský - nejstarší tělocvičná jednota v našem spolku. Její výbor odhlasoval sumu 160 tisíc korun. „Motivace byla u nás jasná! Podpora sletu je důležitá. Je to jedna z mála věcí, která Sokol propaguje v celorepublikovém a hlavně celoobčanském měřítku. Nebo-li, skutečně téměř každý člověk se jej může zúčastnit. A protože jsme nejstarší jednotou, první založenou, tak jsme se rozhodli pro příspěvek odrážející tuto skutečnost. Tedy co rok existence, to 1000,- Kč a tak 160 let = 160 000,- Kč. Doufáme a věříme, že konáním XVII. všesokolského sletu, stejně, jako u těch předchozích, podpoříme zdravý pohyb všech generací v naší zemi,“ shrnula motivaci sestra Martina Schořová. K pěkné částce výboru T. J. Sokol Pražský se přidalo i 23 členů této jednoty, takže prozatímní suma spojená s touto jednotou je 162.300 Kč (1 dobrovolná známka = 100 Kč).