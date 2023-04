/FOTOGALERIE/ Obec Starkoč je oblíbeným výletním místem turistů. Pokud se tam návštěvníci vydají na Velký pátek 7. dubna, mohou zavítat na velikonoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 16 hodin ve svatostánku vystoupí žesťový kvintet ve složení Tomáš Flos, Jaroslav Vokolek, Josef Pros, Zdeněk Otl a Jiří Pešek.

Z návštěvy obce Starkoč. Na snímku kostel Nanebevzetí Panny Marie. | Foto: Martin Schnabl

Od kostela asi 750 metrů přes Starkočský potok, který se vlévá do řeky Doubravy, je vyhlídka, kde se lze pokochat malebnou krajinou, případně si opéct buřty nebo se schovat před deštěm. Po svačině a odpočinku nasměruje turistický rozcestník zájemce buď do Zbyslavi, kde se nachází kostel Nejsvětější Trojice a přírodní park Zbyslavská mozaika, anebo do starkočského lomu.

V ostrovském muzeu lidové kroje uvidíte, v kutnohorské knihovně o nich uslyšíte

Další místo na Čáslavsku, které stojí za zmínku, se jmenuje Semtěš. Jeho dominantou je gotická tvrz, takzvaná Bašta. Pochází z počátku 14. století a je veřejnosti přístupná po domluvě na telefonním čísle 606 039 769. Na obecním úřadě jsou v úředních hodinách k zakoupení suvenýry jako pohlednice, razítka nebo turistické vizitky, či mapy. V Semtěši stojí i evangelický kostel v pseudogotickém slohu.

Obrazem: Podívejte se do Semtěše

A když už byla v úvodu zmínka o jarních svátcích, velikonoční výstava výrobků žáků základní školy se koná do čtvrtka 6. dubna v kostele sv. Václava v Bílém Podolí.

Obrazem: Podívejte se do Bílého Podolí

Martin Schnabl