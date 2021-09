/FOTOGALERIE/ Třetí ročník strašidelné stezky odvahy se opravdu vydařil. Večer se náves v Onomyšli zaplnila dětmi, které se těšily na strašidla, která se usadila za naší vesnicí. Děti si tentokrát vyrobily amulety a od pohádkových postav do nich získávaly bylinky a koření, které je ochrání před kouzly čaroděje Dobromila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.