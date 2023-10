/FOTOGALERIE, VIDEO/ Přehlídka jezdeckého umění, divadelní představení, dřevorubecká exhibice, ukázka orby, koncerty i Hubertova jízda čekají v sobotu 7. října od 10 do 17 hodin na návštěvníky zámku Kačina v rámci 18. ročníku jezdeckých slavností s názvem Koně na Kačině.

Koně na Kačině. | Foto: se svolením Lucie Bednárkové

Program zahájí koncert lesních rohů, po němž budou následovat jezdecké ukázky. Nachystán bude i kolotoč, divadlo či tvořivé dílny pro nejmenší a nebude chybět možnost projížděk na koních či ve voze. Vyvrcholením akce je každoročně Hubertova jízda zámeckým parkem, která jako připomínka parforsních honů tradičně ukončuje jezdeckou sezonu.

Zdroj: Youtube

Mezi jezdecké ukázky bude patřit skoková čtverylka minikoní, voltižní vystoupení na starokladrubské klisně, koně ve volnosti, čtverylka koní Kinských, pohádka s koňmi, ukázky výcviku policejních koní, koní v tahu a čtyřspřeží.

Koně pod kapotou předvede přehlídka historických traktorů z Muzea zemědělské techniky v Čáslavi a veteráni z Veteran Car Clubu Kolín.

Nebudou chybět ukázky řemesel, restaurování či podzimní suché vazby, tržnice, dřevorubecká exhibice, dlabání dýní, dřevěná herní zóna, střelnice nebo soutěže. Zahradník představí úrodu ze zámeckého políčka, recepty z neobvyklých plodin a pozve zájemce na komentovanou prohlídku skleníku.

Koně na Kačině - vstupné:

dospělí 200 korun; děti, studenti, senioři 150 korun; rodinné vstupné (2 dospělí + 2–3 děti do 15 let) 450 korun; zámecké interiéry s průvodcem: příplatek 50 korun; ZTP, ZTP/P a děti do 6 let zdarma.