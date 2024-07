Tereza Plavecká dnes 22:52

/FOTOGALERIE/ Víte, co je to přástka? Jak se přede vlna? Nebo jak se vyrábí Tiffany vitráž? A jaká tradiční i méně známá řemesla pomalu mizí z našich životů? Přijeďte se na Kačinu dozvědět zajímavosti o zručnosti našich předků. Národní zemědělské muzeum zve na Zapomenutá řemesla v sobotu 27. července od 10 do 17 hodin.