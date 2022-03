K dnešnímu dni je registrováno téměř 400 jarních úklidových akcí Ukliďme svět. Jejich přehled naleznete na mapě úklidů . Tato mapa je vhodnou pomůckou hlavně pro dobrovolníky, kteří nechtějí organizovat svůj vlastní úklid a rádi by se přidali k ostatním, kteří akci pořádají. Pořadatelé očekávají, že jarní počasí přiláká velké množství dobrovolníků, kteří chtějí udělat něco prospěšného pro životní prostředí a třeba si i trochu vyčistit hlavu od současných starostí.“

Uklízet mohou dobrovolníci v okolí svého bydliště, pracoviště, chaty, nebo se třeba lze individuálně zapojit i do velkého jarního úklidu upuštěné Orlické přehrady - Ukliďme Orlík 2022, který probíhá ve spolupráci s rybáři v termínu od 14. března do 3. dubna. Dnes proběhnou desítky lokálních akcí, na kterých jsou dobrovolníci vítáni. Za zmínku třeba stojí první pocovidový úklid Velké Ameriky, jedné z nejnavštěvovanějších (a odpadky nejpostiženějších) lokalit Českého krasu.

Svaz ochránců přírody vyhlašuje k Roku netopýrů výtvarnou a literární soutěž

Organizátor kampaně, Český svaz ochránců přírody, poskytuje organizátorům místních úklidů materiální podporu a průběžnou metodickou pomoc. Řadu užitečných rad a typů využívají dobrovolníci také na webové stránce kampaně www.uklidmesvet.cz.

Jako každoročně je velkou pomocí dobrovolníkům při úklidu i zaslaný materiál, tedy pytle a rukavice. V jarní rozesílce materiálu k úklidům bylo celkem rozesláno okolo 18 500 pytlů, 8000 rukavic pro dospělé a 6280 rukavic pro děti. I když nebylo možné přes velký zájem uspokojit celou poptávku, na každého, kdo stihl o tento materiál požádat včas, se dostalo. Poskytovat materiál dobrovolníkům však lze jen díky podpoře, kterou akce má.

Významným podporovatelem kampaně Ukliďme svět, je již tradičně Ministerstvo životního prostředí, které akci letos udělilo záštitu.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková k tomu dodává: „Úklidovým akcím velmi fandím, každoročně se jich v mém regionu sama účastním. Pro mne je to naprosto samozřejmý krok, kterým můžeme alespoň částečně vzít zpět to, čím přírodu a prostředí kolem nás ostudně zatěžujeme. Mé díky proto patří všem, kdo se zapojují, a také institucím, které takové aktivity zastřešují. Právě proto MŽP dlouhodobě podporuje i Český svaz ochránců přírody a jeho projekt Ukliďme svět 2022, pro letošní rok je to částkou 249 000 korun.“

Velkým jarním úklidem však kampaň nekončí. Další hromadný termín nás čeká na podzim.

Autor: Veronika Andrlová