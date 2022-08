Teribear se vrací na Letnou! Prima den s medvědem nás rozhýbe pro dobrou věc

Nadace Terezy Maxové dětem připravila ve spolupráci s partnery již osmý ročník sportovně charitativního happeningu Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem: powered by Škoda Auto. Po dvou letech, kdy měl v důsledku pandemie Covid-19 virtuální podobu, se vrací k původní verzi komunitní akce na pražskou Letnou. Happening, jež bude opět bezlimitní a nonstop, se uskuteční od 12. do 18. září a zapojit se do něj může každý, kdo má chuť pomáhat. Princip akce zůstává stejný, v kteroukoliv denní či noční dobu můžete přijít a svým vlastním pohybe, ať už chůzí či během, pomáhat ostatním. Za každý zdolaný kilometr na 1,3 kilometru dlouhé Teribear trati věnují partneři 25 korun na vámi zvolený příběh pomoci. Registrovat se můžete už nyní na www.teribear.cz.

Patronkou akce Teribear je modelka Tereza Maxová. | Foto: Teribear