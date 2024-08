/FOTO, VIDEO/ Toužíte po cyklistickém dobrodružství plném historických památek a malebné přírody? Trasa z Pacova do Želiva je tím pravým cyklovýletem. Tento úsek vás zavede do srdce Vysočiny, kde čekají kouzelné vesničky, historické skvosty a klidná příroda.

Začátek cesty: Pacov – historické centrum

Cesta začíná v Pacově, malebném městečku, které je ideálním startovním bodem cyklistického dobrodružství. Pacov je známý svým bohatým kulturním dědictvím a nádhernou architekturou. Náměstí je obklopeno krásnými historickými budovami a barokním kostelem sv. Václava, který je hlavním architektonickým skvostem města.

Pacovský zámek, původně gotická tvrz z 13. století, prošel několika přestavbami a dnes je významnou historickou památkou. Zámek nabízí návštěvníkům možnost prozkoumat jeho interiéry a seznámit se s bohatou historií regionu prostřednictvím muzejních expozic. Tady začíná vaše cesta do historie a krás Vysočiny.

Vrchol trasy: Červená Řečice – zámek a pláž

Další zastávkou na trase je Červená Řečice, městečko s kouzelnou atmosférou a bohatou historií. Tady najdete nádherný zámek, který je nejhodnotnějším příkladem renesance v České republice. Kdysi byl centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů a v 90. letech patřil k nejohroženějším památkám na Vysočině. Nyní je přístupný návštěvníkům, kteří mohou nahlédnout do historie zámku přes videomapping.

| Video: Youtube

Po návštěvě zámku se můžete vydat na pláž u nádrže Trnávka, kde si můžete odpočinout a vychutnat si letní slunce. Nádrž Trnávka nabízí skvělé možnosti pro koupání, vodní sporty a pikniky. Je to ideální místo pro relaxaci a osvěžení před další cestou.

Cíl cesty: Želiv – klášter a pivovar

Cyklistické dobrodružství vrcholí v Želivě, malebné obci s bohatou historií a velkým kulturním dědictvím. Klášter je jedním z nejvýznamnějších církevních památek v regionu. Byl založen ve 12. století a jeho románská a gotická architektura vás okouzlí. Klášter je známý svou klidnou atmosférou a duchovní energií, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

V areálu kláštera se nachází pivovar Želiv, kde si můžete vychutnat tradiční české pivo vařené podle staletých receptur. Ochutnejte místní speciality a užijte si zasloužený odpočinek po náročné cestě. Atmosféra kláštera je jedinečná a nabízí nezapomenutelné zážitky pro milovníky dobrého piva a gastronomie.

| Video: Youtube

Proč si tuto trasu zamilujete? Trasa z Pacova do Želiva není jen o cyklistice; je to cesta do srdce Vysočiny, kde můžete objevovat historii, kulturu a přírodní krásy regionu. Pacov vás okouzlí svou architekturou a historickým dědictvím, Červená Řečice nabídne zámecký luxus a přírodní krásy, a Želiv vás přivítá duchovní atmosférou a gastronomickými zážitky.

Trasa je ideální pro každého, kdo hledá kombinaci aktivního odpočinku, kulturního obohacení a relaxace v krásné přírodě. Vydejte se na dobrodružství a objevte krásy Vysočiny na kole – zážitek, který ve vás zanechá nezapomenutelné vzpomínky a inspiraci. Vysočina vás přivítá s otevřenou náručí a nabídne vám místa, které si zamilujete.