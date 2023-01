V loňském roce sklidil velký úspěch kalendář nazvaný „Osobnosti Čáslavska“. V kalendáři jsou namalovány portréty dvanácti čáslavských osobností s krátkým popiskem. Jednou z nich je čáslavský rodák generál František Moravec, autor operace Anthropoid na odstranění zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To inspirovalo Renatu Janouškovou k předání šesti kalendářů s podpisy dětských autorů a věnováním jako dárek generálovým potomkům žijícím v USA. Kalendáře převzala generálova vnučka Anita Moravec Gard. Kalendáře tak zdobí domácnosti nejen v Česku, ale také v USA. Výtěžek z prodeje kalendářů byl předán Diakonii.

Mezi další aktivity patří například malování andělů na kamínky, které děti pokládaly před Domovem důchodců a Městskou nemocnicí v době covidové. Tato akce se rozšířila po celé republice včetně sousedních států. Dokonce byla o této akci reportáž v TV. Cílem bylo potěšit seniory a seniorky v jejich samotě. Odměnou pro děti byly reakce dojatých klientů. Práce žáků zdobí interiéry domova důchodců i městskou nemocnici. Mladí umělci také zhotovili vánoční výzdobu do oken již zmíněného Domova důchodců. Není divu, že děti pod vedením Renaty Janouškové převzaly řadu ocenění, například od Národního pedagogického institutu a další.

Římskokatolický farář Dmytro Romanovský není v čáslavské farnosti dlouho a přesto se stal známou a uznávanou osobností. A není divu. Málokterému duchovnímu se v dnešní uspěchané době podaří oslovit tolik věřících a dokonce lidí, kteří do kostela nechodí. Jemu se to daří. On totiž mezi „obyčejné“ lidi nemusí chodit, on mezi nimi přímo žije. „Pro Ukrajinu“ byl název benefičního koncertu, který se konal před čáslavskou radnicí ihned po napadení Ukrajiny. Dmytro Romanovský z radničního balkonu pronesl modlitbu za ukrajinský národ a také za všechny oběti tohoto krutého a zbytečného válečného konfliktu.

V dalších dnech pomohl obětem nejen modlitbou a morální podporou, ale také materiálně a finančně. S dalšími obětavými spolupracovníky zorganizoval sbírku nejpotřebnějších věcí, kterou společně odvezli dodávkovým automobilem do ukrajinského města Drohobyč. Dmytro Romanovský dále inicioval natočení filmu o Panně Marii Čáslavské. Cílem je obnovení Čáslavi jako známého mariánského poutního místa. Film o Čáslavské Madoně měl v Čáslavi předpremiéru, v letošním roce bude k vidění v televizi Noe. Aktivity čáslavského faráře neznají mezí, za zmínku stojí, že do kostela sv. Petra a Pavla přinesl relikviář s úlomkem kosti svatého apoštola Pavla, jedné z nejvýznamnějších postav celé historie křesťanství.

Ocenění „Čáslavan a Čáslavanka za rok 2022“ by mělo znít spíše ocenění za minulé roky. Čtenáři Čáslavského zpravodaje totiž obdivují „mravenčí“ práci Renaty Janouškové již řadu let a Dmytra Romanovského poslední dva roky, které strávil v Čáslavi. Ocenění Čáslavané mají mnoho společného. Je to empatie, obětavost, lidskost. Je dobře, že čtenáři ocenili spoluobčany se „srdcem na správném místě“.

Vladimír Havlíček