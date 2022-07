Tradiční pobyt klientských rodin rané péče se i letos uskutečnil v Herlíkovicích

Celkem 11 rodin se 17 dětmi si užilo čtyřdenní pobyt v krásné horské přírodě. V týdnu od 20. do 23. června proběhl tradiční pobyt pro rodiny, které jsou klienty rané péče Střediska Na Sioně. V letošním roce se vydali do Herlíkovic u Strážného, do chaty Horský domov.

Tradiční pobyt pro rodiny, které jsou klienty rané péče Střediska Na Sioně v Herlíkovicích. | Foto: archiv Oblastní charity Kutná Hora