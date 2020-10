Učitelům Masarykovy 'základky' se tím podařilo navázat na loňský úspěch Kateřiny Opočenské, která za projekt „Be a buddy, not a bully!“ získala Evropskou jazykovou cenu.

Díky zapojení celé řady kolegů a žáků do mezinárodních projektů obhájila ZŠ TGM Kutná Hora již podruhé prestižní ocenění „eTwinnigová škola“. To potvrzuje, jak významné místo ve vzdělávání zaujímá ve škole výuka cizích jazyků. Mezi hlavní cíle školy v oblasti jazykového vzdělávání patří snižování jazykových a kulturních bariér, proto zde také probíhají projekty financované z programu Erasmus+. Zapojeným dětem i partnerům, bez kterých by se ocenění nepodařilo získat, děkují učitelé za nadšení a těší se na další mezinárodní spolupráci.

Jana Červená